رسميًا .. إعلان القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ22

قدمت 4 أحزاب عربية في الداخل إلى لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قائمة واحدة لخوض انتخابات "الكنيست" المقررة في سبتمبر المقبل، وقال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة "إننا الآن رسميًّا قدمنا القائمة".



بدوره قال النائب أحمد الطيبي "انطلقنا اليوم رسميًا كقائمة مشتركة نتعلم من الاخفاقات ونراكم النجاحات معًا نحن قادرون على مواجهة التحديات وحمل هموم الناس في القضايا الحارقة تخطيط وبناء، الجريمة والعنف، التعليم وكافة مناحي الحياة نعتز بهويتنا الوطنية ونواجه مظاهر العنصرية".



وقال أمين عام "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة ان "القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحا، ونصبو للحصول على 13 مقعدا في الكنيست وأكثر من ذلك".



وعادة ما تقوم الاحزاب بتسمية 120 مرشحا في قوائمها في خطوة رمزية تشير الى عدد النواب في الكنيست وامام الاحزاب الاسرائيلية حيث تم الإنتهاء من تقديم قوائمها للانتخابات التشريعية.



ويرأس القائمة المشتركة ايمن عودة من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" وفي المركز الثاني مطانس شحادة من حزب "التجمع العربي الديموقراطي" والمركز الثالث أحمد الطيبي من حزب "العربية للتغير" والرابع عباس منصور من "الحركة الاسلامية الجنوبية".