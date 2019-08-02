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أخبار العالم

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
حاول لص مكسيكي متخصص في سرقة السيارات، القفز من شباك إحدى الكنائيس، لكن علق من إحدى قدميه في شباك الكنيسة، حتى جاء الشرطة التي اعطته علقة ساخنة بالعصى وسط تشجيع من السكان والمارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الواقعة حدثت في مدينة تونالا بولاية خاليسكو وسط المكسيك، حيث تمكن لص من سرقة سيارة فورد رينجر، وقادها مبتعدًا بها، بينما كانت طفلة صغيرة، 5 سنوات، نائمة في المقعد الخلفي للسيارة.

أبلغ والدا الطفلة الشرطة، التي قامت بمطاردة اللص الذي سرق السيارة، وقامت بفرض حصار عليه، وحينما شعر باقتراب سقوطه في يد الشرطة، قفز من السيارة ودخل كنيسة قريبة محاولًا الاختباء بالطابق العلوي.

استمرت المطاردة بين اللص والشرطة حتى اضطر اللص للقفز من شباك الكنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في النافذة، بينما أمسك شرطي بعصا وأخذ يضرب بها اللص، الذي كان يتلوى من الألم، بينما يصيح السكان تشجيعا للشرطي، فيما طالب البعض شرطي آخر المشاركة في ضرب اللص.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبض على اللص، وتمت إعادة السيارة المسروقة ولم تتعرض الطفلة لأي أذى.


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