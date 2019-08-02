السيسي يستقبل كوشنر وواشنطن تستعد لسحب قوات من أفغانستان.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

-الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

-احتجاز 9 جنود سودانيين على خلفية أحداث العنف في الأبيض

-تنصيب محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس

-ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الجمعة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، واهتمت بتنصيب محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس، كما تابعت تطورات أزمة الناقلتين اللتين تتبادلان بريطانيا وإيران احتجازهما.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مباحثاته مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، أمس، أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إن أعمال الجولة 13 من محادثات «آستانا» حول سوريا انطلقت في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان في ظل تصعيد عسكري خطير في إقليم إدلب. ويشارك في أعمال المؤتمر وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ووفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية على أصغر حجي، فيما يترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان، اليوم الجمعة، أنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع، فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض. وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيّض عاصمة الولاية يوم الاثنين.



وأفادت صحيفة "البيان" بأن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر نصب أمس رئيسًا مؤقتًا للبلاد في حفل بقصر قرطاج، بعد انتهاء الحداد الرسمي على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وتمّ فتح باب قبول الترشيحات للانتخابات الرئاسية، أمس، إذ سيكون لدى الراغبين في خوض السباق نحو قصر قرطاج، أسبوعًا لتقديم ملفاتهم على أن تتوفر فيها الشروط القانونية ومنها تزكيات موقّعة من قبل 10 نواب برلمانيين أو 40 رئيس بلدية أو 10 آلاف ناخب مسجل.



وبحسب موقع "24"، أكدت وزارة الداخلية في عدن مقتل 36 عسكريًا بينهم العميد منير اليافعي في الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي واستهدف معسكر الجلاء في عدن، وأن الهجوم الإرهابي على مركز شرطة الشيخ عثمان أسفر عن مقتل 13 من رجال الأمن.



دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن بريطانيا استبعدت مجددًا، أمس، مبادلة الناقلة الإيرانية «جريس 1» التي تم احتجازها قرب جبل طارق بالناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، والتي احتجزتها طهران إثر مرورها في مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، خلال زيارة إلى بانكوك: «لن نقايض، إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني، فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي».



وقالت صحيفة "الخليج" إن ألمانيا طلبت أمس من بولندا العفو عن الجرائم النازية، في الذكرى ال75 ل«انتفاضة وارسو» ضد قوة الاحتلال النازي آنذاك، فيما شددت الأخيرة على رفضها القبول بإزالة تعويضات الحرب العالمية الثانية من على الطاولة، ردًا على تأكيد برلين على أن تلك المسألة «لم تعد مطروحة للنقاش».



وأفادت "الاتحاد" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من أول سبتمبر المقبل.



ونقلت "البيان" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى، وعمليّات الإطلاق هذه، وهي الثالثة من نوعها في أسبوع، تمّت مِن الساحل الشرقي لكوريا الشماليّة فجر الجمعة.



وأبرزت "الوطن" دخول القواعد الأوروبية الأكثر صرامة بشأن السلائف المتفجرة حيز التنفيذ أمس. وأعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل أن ذلك سوف يساعد على منع الأعمال الإرهابية عن طريق الحد من الوصول إلى المواد الخطرة مع تعزيز الضمانات والضوابط لبيع المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن تحويلها لتصنيع متفجرات بدائية.



وبحسب موقع "24"، تستعد الولايات المتحدة لسحب آلاف من جنودها في أفغانستان ضمن اتفاق مع طالبان، ولإنهاء حرب هناك دامت لقرابة عقدين. وبموجب الاتفاق سيجري تخفيض عدد القوات الأمريكية من 14 ألفًا إلى ما بين 8 و9 آلاف، ويتطلب الاتفاق أيضًا من طالبان البدء بمفاوضات مباشرة مع حكومة كابول، التي تصفها الجماعة المسلحة بأنها "دمية".