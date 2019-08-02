سمر ياقوت تكتب: الرئيس الأب والإنسان





يومًا بعد يوم يثبت الرئيس السيسي انه اب لكل المصريين وواحد من أبناء الشعب المصري المخلصين ,على عكس رؤساء الدول اللذين تشغلهم ادوارهم الدبلوماسية والسياسية إلا الرئيس السيسي لم يغفل دوره الإنساني تجاه أبناء الشهداء وأطفال الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة فهناك الكثير من المواقف التي تؤكد مدى انسانيته باعتباره واحد من الناس وأب يشعر بأبنائه ويحرص على التواجد معهم في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية وافتتاح المشروعات الكبرى ,ليرسم قصة عشق لا تنتهي على وجه الأطفال , فهناك العديد من المواقف الدالة على انسانيته وابوته ,



في لفته انسانيه اهدى احد أبناء الشهداء الرئيس السيسي علم مصر خلال الاحتفال بعيد الشرطة فقبله الرئيس وطالب منه رفع العلم امام الجميع ووقف الرئيس ليعانق الطفل مما لاقي تصفيق حاد من الحضور , ومن المواقف الإنسانية ايضًا مسح دموع نجلة الشهيد محمد عبد الفتاح سليمان لدى استلامها درع تكريم والدها ,



وفي تكريم شهداء الوطن بادر الرئيس بحمل ابنه الشهيد عبد القادر مجدي التي تبلغ من العمر 4 سنوات ورفضت ان تتركه خلال تكريم والدها الشهيد ,وايضًا الطفل مخترق الحرس الذي اخترق الحرس الرئاسي اثناء تهنئة الرئيس للأقباط بعيد الميلاد المجيد والكاتدرائية المرقسية بالعباسية فخرج الرئيس السيسي من سيارته واحتضن الطفل وتبادل معه الحديث ,



وفي لفتة إنسانية وأبوية، فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد شباب البرنامج الرئاسي بحضور حفل زفافه وتلبية رغبته في حضور الرئيس حفل زفافه ولم يكتف الرئيس بالمشاركة فى حضور حفل الزفاف فقط، حيث وقع على عقد القران كشاهد أول، لتكون ذكرى للعروسين طوال حياتهما الزوجية ,

وفي لفته انسانيه دعي الرئيس السيسي دهب غريب بنت من بنات مصر لتكريمها في مؤتمر الشباب السابع التي تتمتع بالبسالة .. انها ضد اليأس وتحدت الظرف وتخرجت من الجامعة ولم تحصل على وظيفة فقررت ان يكون لها مشروع خاص "مطعم صغير " لتبيع بعض المأكولات داخل فاترينة طعام زجاجيه .



واخيرًا وليس اخرًا فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تطلب الغناء أمام الرئيس السيسي هي هديل ماجد صاحبة المشهد الاروع ويرد عليها قائلًا: " ده انا نفسي اسمع صوتك اتفضلي " وعندما انتهت هديل من الغناء صفق لها الرئيس السيسي ثم توجه إلى المسرح ليصافحها بكل إنسانية وهو يحمل لها مشاعر الابوة وحريص على تحفيزها واحترامه الشديد لها , واتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة والتقط معها صورة تذكاريه وجعلها تجلس بجوار وزيرة التضامن الاجتماعي .



فالرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسى أبناء الوطن ويهتم بهم فهو اب لهم يرعاهم ويحافظ عليهم ويحفظهم ولا ينسى أحد منهم فهو يهتم بصحتهم حيث أطلق حملات للقضاء على فيروس سي وغيرها في كل المناطق ويعمل على تطوير البلاد وجذب الاستثمارات التي تعمل على خلق فرص عمل جديده للشباب والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .. أنه لا يترك كبيرة او صغيرة من اجل حياة افضل , حفظ الله مصر وابناءها ورحم الله شهداء الوطن .

