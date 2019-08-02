هادي المهدي يكتب: عن صفقة القرن

منذ طل علينا هذا المصطلح المدعو صفقة القرن والذي أتصور أنه تم تمريره من قبل جماعات الاسلام السياسي المتغلغلة في مجتمعاتنا العربية للتشهير بمنظومات الحكم الحالية التي تكاد تكون كلها تقريبا تناصب هذه الجماعات بعد ان اثبتت هذه الجماعات عدم ولائها لمفهوم الوطن لصالح مشروعها الايديولوجي الاممي .

كلمة صفقة في الذهنية العربية والمصرية تحديدا توحي بشئ ما خفي يحدث تحت الطاولة .

انا هنا لا ادافع عن صفقة القرن او اهاجمها لاسيما واننا لا احد منا يستطيع الجزم بما تحويه هذه الصفقة وكل ما قيل حول هذا الامر من الساسة والصحفيين والكتاب لا يتعدى كونه تكهنات .

تبقى الازمة الحقيقية ان تعاملنا مع هذا الامر علي ما اصطلح عليه في الوسط السياسي "صفقة القرن" المشكلة الحقيقية هي الموقف العربي الجامد المتمترس خلف الأبواق البعثية الخارجة من عراق صدام وسوريا الاسد الاكبر والتي ترغب في استمرار الممانعة والمقاومة بهذا الشكل العشوائي الذي نراه .

ان مصر ضربت المثل ثلاث مرات في هذا الامر ، حملنا السلاح حتى أظهرنا قوتنا للعالم اجمع ثم جلسنا علي طاولة المفاوضات كطرف له الف حساب ثم لم ذهبنا في الكنيست نفسه لنعلن اننا مع السلام للجميع ومؤخرا اعلن الرئيس السيسي غير مرة رغبته في المساعدة في وضع حل نهائي لهذا القضية ومد اليد لكل المتفاوضين .

يجب ان نعلم ان كل اتفاق لا ينبني الا علي التفاوض وان هذا التفاوض ليس شيئا بريئا فمعايير القوة والضعف تكون حاضرة دائما في خلفية المشهد وهنا وجب علي الفلسطينيين أن يجلسوا علي الطاولة وان يضعوا ايديهم في يد القوى الاقليمية الكبرى العاقلة وعلي راسها مصر والتي تتمتع في عهد الرئيس السيسي بدبلوماسية هادئة وحازمة في الوقت نفسه نالت احترام الجميع لكي تبلور القوى الجالسة علي الطاولة اتفاقا يكون بديلا للضجيج الذي لا نسمع غيره منذ الستينيات والذي لم تستفيد منه غير اسرائيل .