طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز باردة

تعد المكرونة بالتونة والمايونيز باردة من الأطباق الخفيفة و الشهية التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير مكرونة بالتونة والمايونيز باردة

مكرونة سوستة مسلوقة

مايونيز

ملح وفلفل

فلفل أخضر

زيتون أسود حلقات

زيتون أخضر حلقات

بصل أحمر

ذرة حلوة

كاتشب

مستردة

هوت صوص

ساور كريم

خيار مخلل

تونة



طريقة تحضير مكرونة بالتونة والمايونيز باردة



يخلط الساور الكريم والمايونيز والمستردة والكاتشب والهوت صوص

ويضاف الفلفل والذرة والبصل والزيتون الأسود والأخضر والتونة والخيار المخلل

ثم تضاف المكرونة وتخلط

وتقدم باردة



