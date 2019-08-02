عمرو عثمان: التوعية والوقاية خط الدفاع الأمامي لمكافحة الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق تم إنشائه فى عام 1991، بقرر رئيس الجمهورية وتم تفعيل الإنشاء فى 1999، موضحًا أن الصندوق يضم كل من لهم اختصاص بالمخدرات.



وأضاف عثمان خلال حواره، ببرنامج، صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي أن التعامل مع قضية المخدرات بها عرض و طلب، مؤكدًا أن مكافحة العرض مسئول عنها رجال الشرطة والسواحل، والجمارك، ومواجهة الطلب في يد وزارة التربية والتعليم والصحة والثقافة.



وأشار عثمان إلى أن صندوق معالجة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، هو يلعب دور المنسق، ويقوم بارسال الخطط ويتم تنفيذها بمشاركة جميع الوزارات.



وكشف أن خط الدفاع الأمامي للإدمان هو الوقاية، مؤكدًا ان التوعية والوقاية تبدأ من المرحلة الابتدائية و الإعدادية للطلاب.



وتابع أن الكشف عن المخدرات بين الموظفين والمرافق الحيوية والسائقين يتم تنفيذه فى الفترة الأخيرة، وأن علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد تعافيه يحتاج عودة فى المجتمع بشكل طبيعي.

