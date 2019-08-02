جامعة القاهرة في أسبوع .. رئيس جمعية الأمم المتحدة تشكر الخشت في خطاب رسمي.. وحمدى رزق يشيد بإنجازات الجامعة.. وبرلمانيون: دخول الجامعة عالم النانو تكنولوجي إنجاز تاريخي

الخشت:

* استضافة "اسبينوزا " تأتي ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية

*الترحيب البرلماني يؤكد أن جامعة القاهرة تسير بشكل صحيح

*إنشاء مركز الدراسات الأرمينية بكلية الآداب



شهدت جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي عددا من الأحداث المهمة أبرزها، تلقي الجامعة خطاب شكر من رئيس الجمعية العامة بالأمم المتحدة واستضافة سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأرمينية وإشادة البرلمان بكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة.



وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استضافة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا وتنظيم لقاء مع طلاب الجامعة حول العديد من القضايا الخارجية، وذلك في خطاب من السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.



وكانت جامعة القاهرة قد عقدت محاضرة لرئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان «العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير»، وأكدت خلالها أن العولمة جعلت الحكومات أكثر حساسية تجاه العديد من القضايا، وعاجزة في بعض الأوقات عن تقديم خدمات للمواطنين.



وقالت الخارجية، إن "اسبينوزا"، أرسلت خطاب شكر لرئيس جامعة القاهرة، معربة خلاله عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للتواصل مع طلاب الجامعة وتقديرها لإنجازات الدكتور محمد الخشت المتميزة.



وذكرت "اسبينوزا" في خطابها الرسمي: "عزيزي الدكتور الخشت، أود أن أعرب عن تقديري لك ولفريقك على الترتيبات الممتازة بخصوص الاجتماع الذي أتاح فرصة ثمينة للتواصل مع طلاب جامعة القاهرة حول إنجازات الأمم المتحدة والتحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولي في معالجتها".



وأثنت في خطابها الرسمي على الدكتور محمد الخشت لأعماله الهائلة التي أنجزها قائلة: "أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و 26 كلية و 167 مركزا بحثيا".



من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة "اسبينوزا"، تأتي ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية من خلال تنظم لقاءات دورية لطلاب الجامعة وأساتذتها مع الشخصيات الدولية البارزة في جميع المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الثقافية في إطار مشروع تطوير العقل الذي أطلقناه في جامعة القاهرة.



وقال الدكتور محمد الخشت: إن استضافة "اسبينوزا"، تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دائما ما تعمل وفقًا لتوجهات السياسة المصرية الدولية من أجل خدمة أهداف الانفتاح على العالم والتعاون الدولي، وتقديم كل ما هو جديد من أفكار ورؤي وإطروحات تدعم التنوع والتعددية والسلام العالمي.



وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية الجامعة لا تقوم علي تطوير التعليم والمناهج وحسب، وإنما تعمل علي بناء شخصية الإنسان القادر على العمل الدولي في ظل عالم متغير ومتعدد الأطراف بناء على قيم التسامح وقبول الآخر، وان الجامعة تتحمل المسؤولية من أجل تجهيز خريجين بمواصفات دولية ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات.



وجاء الخطاب كالآتي:

أود أن أعبر عن امتنانى لك وللفريق الذى يعمل معكم للترتيبات الممتازة للاجتماع الذى عقد فى جامعة القاهرة، كلية سياسة واقتصاد، بخصوص التعددية فى عالم متغير.



هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة قيمة للتفاعل مع لطلاب جامعة القاهرة عن إنجازات الأمم المتحدة والتحديات والأزمات التى تواجه العالم الان والحاجة الى تعزيز التعددية والتعاون الدولى فى مواجهة التحديات والأزمات.



أود أيضا أن أثنى على العمل الهائل الذى أنجزته فى تعزيز القيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل وفى تحقيق إنجازات رائعة فى أقدم جامعة فى العالم العربى والتى بها ٢٦٠ ألف طالب و٢٦ كلية و١٦٧ مركزا بحثيا.



وكتب الكاتب الصحفي حمدي رزق مقالا في جريدة الأخبار، أشاد فيه بالجهود والإنجازات التي تحققت بجامعة القاهرة في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وقال حمدي رزق، إن جامعة القاهرة باتت مقصدا للزعامات والقيادات والرموز السياسية والفكرية والعالمية، في طورها الجديد، وصارت مركز جذب دائما للأفكار والشخصيات التي تحمل الأفكار.



وأضاف حمدي رزق أن هذا هو دور الجامعة التي أضاءت العالم العربي بنور العلوم والأفكار طوال عمرها الطويل.



وأوضح أن استعادة جامعة القاهرة، لمكانتها عالميا بشرى طيبة، وانفتاح الجامعة عالميا مطلوب لتحسين الانفتاح المصري عالميا، مؤكدا أن هذه فرصة لتسطر الجامعة الكبيرة حضورها في المنتديات الدولية، واحتضان الأفكار العالمية عبر استضافة مخططة لكبار المفكرين والعلماء والزعامات السياسية.



على جانب آخر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن دخول جامعة القاهرة عالم النانو تكنولوجي إنجاز تاريخى، وخطوة طال انتظارها في مصر وفرصة هامة لدخول تخصصات جديدة ودراسة مختلفة تساهم في المشروعات القومية المصرية.



وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، خطوة هامة نحو التوسع في دراسة مجالات جديدة ومختلفة، تعمل في النهاية على إفادة البشرية، مشيرة إلى أن هذه الكلية ستكون الأولى في تخصصها بالشرق الأوسط.



وأوضحت عبدالحليم، في بيان، أن التوسع في تقنية النانو تكنولوجي بصفة عامة يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعكف الدولة المصرية على تأسيسها.



وأشادت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بتضمين الكلية الجديدة وحدة لإدارة الأزمات والكوارث، لتوفير الأمن والسلامة للعنصر البشري ومنشآت ومرافق الكلية ضد حدوث أي كوارث أو مشكلات مفاجئة.



فيما اشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار انشاء جامعة متخصصة في النانو تكنولوجي ، مؤكدا انها خطوة طال انتظارها كون هذه العلوم تدرس في العديد من الدول المتقدمة منذ سنوات، مشيرا الى ان مصر دائما متقدمة في كافة المجالات منذ قرون ومن الطبيعي أن تكون اول دولة في الشرق الأوسط تدرس النانو تكنولوجي.



وأضاف بركات، أن لجنة التعليم بالبرلمان، سبق وأن ناقشت ملف النانو تكنولوجي ودوره في تطوير شتى التخصصات لذلك هناك ترحيب كبير بهذا القرار، مشيرا إلى أن هناك متخصصين وعلماء في مصر لديهم خبرة كبيرة في مجال النانو تكنولوجي.



واعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019\2020 إنجازا تاريخيا غير مسبوق تحققه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد مسعود، أن هذا الإنجاز هو أكبر دليل على نجاح جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى مواكبة التطورات العالمية فى مثل هذه التخصصات الدقيقة ودخول مصر لأول مرة الى عالم النانو تكنولوجي.



وأعرب "مسعود"، عن ثقته الكاملة فى قدرة جامعة القاهرة التى أصبحت واحدة من أهم وأعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو وتوفير هذه التخصصات العلمية الدقيقة لسوق العمل فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية.



من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، علي أن الترحيب البرلماني يؤكد أن جامعة القاهرة تسير بشكل صحيح ودقيق وبناء علي دراسات مستفيضة للتخصصات والكليات الجديدة قبل التقدم بطلب الإنشاء، وإن الجامعة لا تقدم علي إنشاء كلية جديدة أو تخصص ما الإ لأهميتها البالغة سواء من الناحية العلمية والبحثية أو سوق العمل واحتياجات الدولة المصرية.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لديها هذا العام 4 مجالات جديدة أو مطورة وجميعها تصب في صالح خطة الدولة للتنمية المستدامة ووظائف المستقبل وهي كلية الدراسات العليا للشؤون الأفريقية والتي من شأنها أن تكون مرآة الحكومة المصرية نحو قارة أفريقيا من خلال البحوث وبمثابة بيت خبرة لتقديم المشورة للدولة حول ما تحتاجه أفريقيا، بالإضافة إلي كلية الدرسات العليا للبحوث الإحصائية لمواكبة التطور التكنولوجي، وإدخال تخصص الذكاء الإصطناعي بكلية الحاسبات لمواكبة وظائف المستقبل.



وتابع: إلي جانب كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي كأول كلية متخصصة في الشرق الأوسط، وذلك بهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال والذين من شأنهم رسم خارطة العلوم المستقبلية التي ستكون قاطرة الاقتصاد.



كما التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه كارين جريجوريان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة وجامعات أرمينيا في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة مهتمة بفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كافة الجامعات ومراكز البحوث العالمية، معربًا عن ترحيبه بالتعاون بين جامعة القاهرة وجامعات أرمينيا في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، مشيرًا إلى إنشاء مركز الدراسات الأرمينية بكلية الآداب بالجامعة للقيام بكافة الدراسات المتعلقة بالأرمن تاريخيًا وثقافيا، فضلًا عن الدور الذي يقوم به المركز في مجال دعم العلاقات الثقافية بين مصر وأرمينيا، وتقديم خدماته التعليمية لمجموعة من الدارسين المصريين في مجال اللغة الأرمنية.



ومن جانبه، قال كارين جريجوريان سفير أرمينيا، إن جامعة القاهرة لها مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، ولذا ترغب جامعات أرمينيا في فتح مجالات التعاون العلمي والأكاديمي معها، مضيفًا أن مصر معروفة بالتقاء الثقافات علي مر العصور.



وأشار سفير أرمينيا، إلى وجود الأرمن في مصر علي مر التاريخ واندماجهم في الشعب المصري وتعايشهم معه بشكل قوي واحترام المصريين لثقافتهم وهويتهم ودينهم، وهذا ما يجعل لمصر مكانة خاصة لدي دولة أرمينيا.



يُشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992، وافتتحت السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993، بينما افتتحت السفارة الأرمينية في القاهرة عام 1992، وأن تاريخ الطائفة الأرمينية في مصر ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، ‏ حيث إن مصر من دول الشرق القديم التي أقامت علاقات نشطة مع سكان أرمينيا القدماء في عهد الدولة الفرعونية.



