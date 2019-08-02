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يهود في الكونجرس الأمريكي يطالبون بإقالة ترامب.. تفاصيل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:59 ص
يهود في الكونجرس
يهود في الكونجرس الأمريكي يطالبون بإقالة ترامب
سمر صالح
طالب مشرعون يهود في الكونجرس الأمريكي بإقالة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن عضوة الكونجرس اليهودية نيتا لاوي انضمت إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المشرع اليهودي إليوت إنجل، بالدعوة إلى إقالة وإسقاط ترامب.

وقالت لاوي أن شهادة روبرت مولر المحقق الخاص في التأثير الروسي على الحملة الانتخابية الأمريكية عام 2016 تبرر ذلك.

وأوضحت أن تحقيق مولر ألقى الضوء على الاحتيال الذي يتعامل به ترامب ومستشاريه.

يشار إلى أن 117 مشرعًا ديمقراطيًا يدعمون إقالة ترامب ونصفهم من بين 235 عضوًا في الكونجرس.

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