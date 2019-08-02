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القوى العاملة: أسرة متوفى في إيطاليا تستحق معاشًا كاملا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:48 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "هـ.ن.ص" المقيمة بمحافظة المنوفية ، ومعرفة إذا كان زوجها المتوفي في إيطاليا يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس" هيئة التأمينات الإيطالية.

وتواصل المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، لمتابعة توجيهات وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص، والوقوف على شكوى المواطنة والعمل علي حلها، حيث كان التحرك الفوري من جانب مكتب التمثيل العمالي بميلانو، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المتوفي لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة.

وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية قبل وفاته، ولذلك تستحق أسرته معاشا كاملا، وتم إبلاغ الأسرة بمحافظة المنوفية بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش، ومشورة المستشار العمالي بميلانو في أي استفسار قد يستجد فيما بعد .

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