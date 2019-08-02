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اقتصاد

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 2-8-2019

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:57 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية
مايكل عياد
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2 -8-2019 وفقا لبيانات البنك المركزى ، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.5178 جنيه للشراء و16.6175 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.2324 جنيه للشراء و18.3485 جنيه للبيع، بتراجع نحو 18 قرش عن أسعاره أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.0102 جنيه للشراء و20.1051 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسرى نحو 16.6863 جنيه للشراء و16.7938 جنيه للبيع، في حين سجل 100 ين يابانى نحو 15.2097 جنيه للشراء و15.3058 جنيه للبيع.


وفيما يتعلق بالعملات العربية فقد سجل الريـال السعودى نحو 4.4040 جنيه للشراء و4.4307 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 54.2100 جنيه للشراء و54.6431 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الاماراتى نحو 4.4965 جنيه للشراء و4.5245 جنيه للبيع.

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