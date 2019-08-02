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عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:33 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
هاجر هانئ
احتفلت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة.

وعلقت فاتن موسى على الصورة "في هذا اليوم الأول من أغسطس ، ولدت أحلى كائن على وجه الأرض يارب احمى لى حياتي عائلتي وأحبائي ، أسعد عيد ميلاد لي".

واعتادت الإعلامية فاتن موسى على مشاركة متابعيها على إنستجرام، بصورها التى كشفت عن إطلالاتها التى تظهر بها فى المناسبات المختلفة.

وتحرص زوجة الفنان مصطفى فهمى على أختيار الإطلالات الشبابية والعصرية التى تمنحها روح حيوية، كما تعتمد على التنوع بين التصميمات، كما تتمتع فاتن موسى بذوق واستايل خاص، فهى تميل إلى أقتناء التصميمات و الأزياء الملفته التى تحجعلها محط أنظار الجميع.

إليكم أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها....



عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

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