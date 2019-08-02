طرق تفريغ الطاقة السلبية في ندوة بمكتبة المستقبل غدا

تنظم جمعية مصر الجديدة، غدا السبت، ندوة تحت عنوان "طرق تفريغ الطاقة السلبية"، تدور حول أهمية الطاقة البشرية الإيجابية كإحدى مقومات إستراتيجيات النجاح، فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى مكتبة المستقبل التابعة للجمعية.



أكد فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل ان الندوة تنقسم إلى شقين الأول تتناول فيها الدكتورة إيمان مفتاح استشارى علم النفس وباحث فى الطاقة البشرية ، ماهية الطاقة البشرية الكامنة فى أجسادنا و تأملات الاسترخاء لتفريغ الطاقة السلبية للتخلص من القلق والتوتر الذى يصاب به الإنسان جراء مواقف أو أحداث تؤدى إلى الإحباط



بينما الشق الثاني من الندوة يتناول أساليب شحن الطاقة الإيجابية وكيفية استغلالها لتحقيق أعلى مستويات النجاح فى حياتنا العملية .



وأشار إلى أن الندوة تأتى في إطار حرص المكتبة على تنمية القدرات البشرية، حيث تضم العديد من الأقسام (مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات) .