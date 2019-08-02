ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طرق تفريغ الطاقة السلبية في ندوة بمكتبة المستقبل غدا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة، غدا السبت، ندوة تحت عنوان "طرق تفريغ الطاقة السلبية"، تدور حول أهمية الطاقة البشرية الإيجابية كإحدى مقومات إستراتيجيات النجاح، فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى مكتبة المستقبل التابعة للجمعية.

أكد فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل ان الندوة تنقسم إلى شقين الأول تتناول فيها الدكتورة إيمان مفتاح استشارى علم النفس وباحث فى الطاقة البشرية ، ماهية الطاقة البشرية الكامنة فى أجسادنا و تأملات الاسترخاء لتفريغ الطاقة السلبية للتخلص من القلق والتوتر الذى يصاب به الإنسان جراء مواقف أو أحداث تؤدى إلى الإحباط 

بينما الشق الثاني من الندوة يتناول أساليب شحن الطاقة الإيجابية وكيفية استغلالها لتحقيق أعلى مستويات النجاح فى حياتنا العملية .

وأشار إلى أن الندوة تأتى في إطار حرص المكتبة على تنمية القدرات البشرية، حيث تضم العديد من الأقسام (مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات) .

ترشيحاتنا

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

بعد هبوط أمس.. ارتفاع أسعار البترول 2% اليوم الجمعة 2-8-2019

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

مشهد مؤثر..آخر لقاء بين الملك سلمان وشقيقه الأمير بندر قبل وفاته.. فيديو

قبل عام الحساب.. 819 مليار جنيه استثمارات بقطاع البترول في 6 سنوات

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها