ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد هبوط أمس.. ارتفاع أسعار البترول 2% اليوم الجمعة 2-8-2019

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:09 ص
أسعار البترول
أسعار البترول
رويترز
ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من سبعة بالمئة أمس الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.

ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري، وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 بالمئة إلى 54.82 دولار للبرميل.

وقال ترامب أمس الخميس إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح الحكمة من تحريم الصيام في أيام التشريق الثلاثة

حج السلاطين .. الخلفاء الراشدون جميعا و5 فقط من بني أمية ذهبوا لأداء المناسك

جينيفير لوبيز تستعد لحفلها في الساحل الشمالي

بسبب غاز المتوسط .. مخاوف وتحذيرات تركية من الدخول في حرب مع فرنسا

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

شاهد.. إطلالة سمية الخشاب بالتايجر

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها