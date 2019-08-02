المعدن الأصفر يستقر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 - 8 - 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 2-8- 2019، على أسعار أمس، بمعدل جنيهين في الجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 657 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 563 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 688 جنيها، وعيار 14 سجل سعر قيمة 439 جنيها، وعيار 12 سجل قيمة 376 جنيها.



كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 751 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر قيمة 5256 جنيها.