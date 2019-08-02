غرق شقيقتين فرنسيتين في جزيرة رودس اليونانية

تحقق الشرطة اليونانية في حادث غرق شقيقتين من فرنسا في حوض سباحة بأحد الفنادق في جزيرة رودس.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن الحادث وقع عندما كانت الفتاتان (16 و 19 عاما) تمضيان عطلة في الجزيرة مع عائلتيهما، بعدما توقف حارس الإنقاذ في الفندق عن العمل.



ويبدو من لقطات كاميرات المراقبة أن الشقيقتين، اللتين لا تجيدان السباحة ، لم تجدا مقعدا بجانب حوض السباحة الضحل فقررتا تجربة حمام سباحة أعمق في المنتجع الذي يحتوي على ثلاثة حمامات سباحة.



وشاهد النزلاء إحدى الفتاتين تطفو فاقدة الوعي على سطح الماء، ولم تفلح محاولات المسعفين في إنقاذها، في حين عثر على الفتاة الأخرى في قاع نفس المسبح بعد ساعات من اختفائها.