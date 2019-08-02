بسبب غاز المتوسط .. مخاوف وتحذيرات تركية من الدخول في حرب مع فرنسا

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية في نسختها العربية عن وجود بعض المخاوف لدى الجانب التركي من احتمالية الدخول في مواجهة عسكرية مع فرنسا نتيجة الصراع على حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.





وقالت الصحيفة إن قبرص تعتزم البدء في أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، زاعمة أن عمليات التنقيب تتم داخل الجرف القاري التركي، وذلك من خلال إعطاء تصاريح لشركة "توتال" الفرنسية وشركة إيني الإيطالية للشروع في أعمال التنقيب.





وزعمت الصحيفة أن القرار القبرصي الأخير جاء متجاهلا لمن وصفهم بالقبارصة الأتراك والجمهورية التركية التي قررت دعم نظيرتها القبارصة الأتراك، وعدم التخلي عنهم، كما أعلنت في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عما وصفته الصحيفة بالحقوق التركية الطبيعية في شرق المتوسط.





وبحسب "يني شفق" فإن الخطوة القبرصية تحتوي على مخاطرة باحتمالية وقوع تصادم بين القوى العسكرية وهذا بات احتمالًا ليس بعيدًا بشكل كبير، وذلك في ظل اتفاقية التعاون في المنطقة المتنازع عليها بشرق المتوسط بين قبرص وفرنسا، وبموجب الاتفاقية تكون فرنسا مجبرة على دعم قبرص عسكريًّا في حال قامت تركيا بأي عمل عسكري ضد قبرص.





وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية بحرية في جنوب قبرص، وهو أمر وصفته الصحيفة بأنه "يتماشى مع الخطر المتصاعد في المنطقة".





ونقلت يني شفق العربية عن اللواء التركي المتقاعد، جيم جوردنيز، قوله إن تركيا عازمة على حماية حقوقها ومصالحها بشرق المتوسط، وأَضاف العسكري التركي أنه في حال أصرت شركة توتال الفرنسية على البدء بأعمال التنقيب داخل ما وصفه بالجرف القاري التركي، فإن تركيا ستحمي حقوقها حتى ولو تدخلت القوات البحرية الفرنسية ذاتها".



