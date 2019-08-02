ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي يدعم جميع جهود حل القضية الفلسطينية.. الرياض تتيح السفر للمرأة دون ولي.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:21 ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
سمر صالح

واس: الرياض تتيح السفر للمرأة دون ولي
الشرق الأوسط: السيسي يدعم جميع جهود حل القضية الفلسطينية
سبق: مقاتلات إف 15 أمريكية بصواريخ ذكية لحماية الملاحة في الخليج

اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بالعديد من الموضوعات وتصدر ذلك انه بعد عام على سريان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، جاءت أنباء أمس (الخميس) باتجاه الحكومة السعودية لإعلان تفاصيل لتعديلات في نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، وكذلك نظام العمل، وأتاحت تعديلات وثائق السفر للمرأة الحصول على جواز السفر أسوة بالذكر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت "واس" إن التعديلات لأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية التي تم تسريبها شملت إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».

وكان أبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية والمتوقع إعلان تفاصيله خلال أيام، تعديل أحد بنود النظام إلى: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلا من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة».

وأفادت "الشرق الأوسط" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن «مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة».

وأكد السيسي خلال لقائه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في القاهرة، أمس، على «قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة».

ووصل كوشنر إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد في زيارة لمصر استغرقت ساعات عدة. وسبق أن زار كوشنير الأردن وإسرائيل، في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط، تشمل قطر والسعودية والإمارات.

وأكدت "سبق" أن تقارير عسكرية أميركية كشفت عن تحليق طائرات من طراز «إف 15» مسلحة بذخائر عنقودية، في أثناء مشاركتها في دوريات فوق الخليج العربي، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى.

وأفاد تقرير لموقع «ذي وور زون درايف» المتخصص في الشؤون العسكرية أن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب أسراب من القوارب الصغيرة، كالتي يديرها «الحرس الثوري» الإيراني.

وتأتي الطلعات الجوية وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن مضايقة «الحرس الثوري» الإيراني واستيلائه على عدد من الناقلات في مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.

وظهرت صور الطائرات من هذا الطراز في 31 يوليو 2019، كجزء من مقال إخباري رسمي صادر عن الجيش الأمريكي حول الدوريات الجوية القتالية السطحية، وهي الوحدة الرئيسية للقوات الجوية في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة. ووصلت طائرات «سترايك إيغلز» إلى القاعدة في يونيو  الماضي.

وأوضح الخبر الرسمي أن «دور تلك الطائرات هو القيام بمهام الدوريات الجوية القتالية فوق الخليج العربي وتوفير حراسة جوية للسفن البحرية في أثناء عبورها مضيق هرمز».

ترشيحاتنا

لحظات تخطف الأنفاس.. فيل غاضب يطارد حافلة سياحية بجنوب أفريقيا

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

مضروب بالنار داخل سيارته.. الكشف عن المتهمين بقتل شاب أمام جامعة القاهرة

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية .. الذهب يتراجع عالميا

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها