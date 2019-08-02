السيسي يدعم جميع جهود حل القضية الفلسطينية.. الرياض تتيح السفر للمرأة دون ولي.. أبرز ما قالت الصحف السعودية



واس: الرياض تتيح السفر للمرأة دون ولي

الشرق الأوسط: السيسي يدعم جميع جهود حل القضية الفلسطينية

سبق: مقاتلات إف 15 أمريكية بصواريخ ذكية لحماية الملاحة في الخليج



اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بالعديد من الموضوعات وتصدر ذلك انه بعد عام على سريان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، جاءت أنباء أمس (الخميس) باتجاه الحكومة السعودية لإعلان تفاصيل لتعديلات في نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، وكذلك نظام العمل، وأتاحت تعديلات وثائق السفر للمرأة الحصول على جواز السفر أسوة بالذكر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.



وقالت "واس" إن التعديلات لأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية التي تم تسريبها شملت إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».



وكان أبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية والمتوقع إعلان تفاصيله خلال أيام، تعديل أحد بنود النظام إلى: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلا من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة».



وأفادت "الشرق الأوسط" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن «مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة».



وأكد السيسي خلال لقائه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في القاهرة، أمس، على «قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة».



ووصل كوشنر إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد في زيارة لمصر استغرقت ساعات عدة. وسبق أن زار كوشنير الأردن وإسرائيل، في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط، تشمل قطر والسعودية والإمارات.



وأكدت "سبق" أن تقارير عسكرية أميركية كشفت عن تحليق طائرات من طراز «إف 15» مسلحة بذخائر عنقودية، في أثناء مشاركتها في دوريات فوق الخليج العربي، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى.



وأفاد تقرير لموقع «ذي وور زون درايف» المتخصص في الشؤون العسكرية أن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب أسراب من القوارب الصغيرة، كالتي يديرها «الحرس الثوري» الإيراني.



وتأتي الطلعات الجوية وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن مضايقة «الحرس الثوري» الإيراني واستيلائه على عدد من الناقلات في مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.



وظهرت صور الطائرات من هذا الطراز في 31 يوليو 2019، كجزء من مقال إخباري رسمي صادر عن الجيش الأمريكي حول الدوريات الجوية القتالية السطحية، وهي الوحدة الرئيسية للقوات الجوية في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة. ووصلت طائرات «سترايك إيغلز» إلى القاعدة في يونيو الماضي.



وأوضح الخبر الرسمي أن «دور تلك الطائرات هو القيام بمهام الدوريات الجوية القتالية فوق الخليج العربي وتوفير حراسة جوية للسفن البحرية في أثناء عبورها مضيق هرمز».