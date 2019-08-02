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القوى العاملة: فض اعتصام 150 عاملا وحصولهم على 10% علاوة بإحدى الشركات بالشرقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:52 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالشرقية من فض اعتصام 150 عاملا بشركة الصالحية الجديدة للاستثمار والتنمية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع المستشار القانوني للشركة، وتم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة علاوة خاصة إضافية مقدارها 10 % من الأجر الأساسي.

وتم إحالة باقي مطالب العمال إلى لجنة شئون العاملين لبحثها ودراستها، ووافق العمال على ذلك وإنهاء الاعتصام وانتظم العمل بالشركة .

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالشرقية محمد طه، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال علي حقوقهم كامل طالما أنها في الإطار القانوني ، وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الانتاجية بحضور الحكومة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالشركة وإنهاء الاعتصام بناء على ما تقدم.

وقدمت الوزارة الشكر لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلي الحل الودي.


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