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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى تزور أكاديمية الشباب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة جنوب الوادى، زيارة ميدانية للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، التابعة لرئاسة الجمهورية، برعاية الدكتور يوسف الغرباوي-رئيس جامعة جنوب الوادي.

وخلال الزيارة التى قام بتنسيقها محمد رمضان عبدالله العتماني المدرس المساعد بكلية العلوم وخريج الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي والمنسق العام لنموذج محاكاة الجامعة المصرية بالجامعة، تم عقد لقاء مع الدكتوره رشا راغب-مديرة الأكاديمية، والتي أكدت علي أهمية التدريب والتأهيل لشباب الجامعات للمنافسة في سوق العمل، وأشارت إلى أن الأكاديمية بصدد إعداد برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب شباب الجامعات علي القيادة، ومن المقرر أن تشارك الجامعات في البرنامج بالطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة.

وحضر " طلاب من أجل مصر " ورشة تعريفية بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية وكيفية التقدم لها، حاضر فيها "هدرا إدوارد" مسئول المسئولية المجتمعية بالأكاديمية.

يذكر أن جامعة جنوب الوادي، تعتبر أول جامعة تزور الأكاديمية الوطنية للشباب، بعد المشاركة بوفد ضم 50 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، حيث أشرف علي الزيارة الدكتورة فاطمة الفقي- المدرس بكلية العلاج الطبيعي و الدكتور عباس مصطفي المدرس بكلية الحقوق و الدكتور محمد رمضان عبدالله العتماني- المدرس المساعد بكلية العلوم.

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