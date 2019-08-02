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سفارة أستراليا تحتفل باليوم العالمي للصداقة: 70 عاما من العلاقات مع مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:03 ص
السفارة الأسترالية
السفارة الأسترالية تحتفل باليوم العالمي للصداقة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
احتفلت السفارة الأسترالية باليوم العالمي للصداقة، بإحياء ذكرى افتتاح السفارة في الوطن العربي، قبل 69 عاما، في مصر.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت السفارة الأسترالية في القاهرة: «ونحن نتذكر اليوم العالمي للصداقة الذي تم الاحتفال به يوم 30 يوليو، هل تعلم أن السفارة الأسترالية في القاهرة كانت أول سفارة أسترالية تم افتتاحها في العالم العربي في عام 1950؟».

ونوهت السفارة الأسترالية إلى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، وأن العام المقبل سيكون العام الـ70 على الصداقة المصرية الأسترالية، بالقول: «إننا سنحتفل في العام القادم بمرور 70 عامًا على العلاقات الثنائية والصداقة بين أستراليا ومصر».

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