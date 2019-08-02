الشرطة النسائية تضيء سجلات العمل الشرطي بخدمة ضيوف الرحمن

في خارج الوطن كما في داخله، تسطر الشرطة النسائية نجاحا يلو الآخر يضاف إلى رصيدها المشرف؛ لتضيء سجلات العمل الشرطي بنجاحاتها في خدمة ضيوف الرحمن.



ونجحت ضابطات بعثة حجاج القرعة هذا العام في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهن بكل كفاءة واقتدار وذلك في ضوء الاهتمام، الذي توليه مؤسسات الدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة بالمرأة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة جهود القوى البشرية للوزارة لتذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.



وأوضح اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج - في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - أنه نظرا لهيمنة العنصر النسائي في الحج من حيث ارتفاع أعداد الحجاج من السيدات، لا سيما كبار السن، فقد تم زيادة أعداد الشرطة النسائية وتوزيعهن على كافة فنادق بعثة حجاج القرعة لقدرتهن على مساعدة كبار السن من السيدات والتواجد في الأماكن التي يصعب على الرجال دخولها وتذليل أي عقبات تواجههن، ومتابعة أحوالهن ومراعاتهن نفسيا وصحيا واجتماعيًا.



من جانبها، أوضحت العميد نجلاء العدوي عضو بعثة شئون حجاج القرعة أن الشرطة النسائية تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، مشيرة إلى دورها وزميلاتها في تذليل كافة العقبات أمام الحجاج خاصة السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة طوال فترة إقامتهن؛ وتوفير جميع أنواع الرعايا الصحية أو المعنوية اهتمام كبير بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من النساء.



من جانبها، أكدت العميد منار مختار عضو بعثة شئون حجاج القرعة أن ضابطات وأفراد الشرطة النسائية نجحن في تذليل كافة العقبات أمام الحجاج من النساء ويقمن بمباشرتهن طوال فترة إقامتهن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وفي كافة الأماكن التي يصعب دخولها في المشاعر المقدسة.



وأضافت أنه لديهن توجيهات بمباشرة ومراعاة الحجاج من النساء لا سيما المرضى وكبار السن طوال فترة إقامتهن، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يتم مراعاتهن نفسيا وصحيا واجتماعيا والتفاعل التام معهن في المعيشة على مدار اليوم.



فيما أوضحت العميد سحر بشر عضو بعثة حجاج القرعة أن دورها وزميلاتها من الشرطة النسائية يبدأ من فور وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة سواء في المدينة المنورة أو جدة، حيث تبدأ إجراءات التسكين ومساعدة كبار السن من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دخول غرفهن وحل أي مشاكل قد تواجههن.



وأكدت العميد سحر بشر أنه يتم خدمة الحجاج ليس بحكم الوظيفة فقط وإنما من منطلق إنساني ونفسي وهو ما يميز دور الشرطة النسائية في خدمة ضيوف الرحمن.



في السياق ذاته، قالت أمين شرطة سحر أبوبكر عبدالعزيز عضو بعثة وزارة الداخلية المشرفة على حج القرعة إن أفراد الشرطة النسائية يدعمن ذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات نفسيا ومعنويا حتى يشعرن أنهن بجانب أسرهن، مضيفة : "أتعامل مع المسنات بصفة خاصة والحجاج من السيدات بوصفهن من أهلي ودورنا إنساني واجتماعي وبث الطمأنينة في نفوسهن والتواصل مع ذويهن لطمأنتهم".



وتابعت أن هناك اهتماما خاصا بالحالات الإنسانية، لافتة أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم النفسي للمرافقين للحاج الذي يتوفاه الله تعالى في الأراضي المقدسة والاتصال بذويه بصورة مستمرة للاطمئنان عليهم.