ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلماني عراقي يدعو للإسراع في إعداد برنامج لتأهيل أسر داعش في المخيمات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:08 ص
أسر داعش في المخيمات
أسر داعش في المخيمات
ا ش ا
دعا النائب عن محافظة نينوى العراقية شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة، إلى الإسراع في إعداد برنامج حكومي أو أممي لتأهيل أسر تنظيم داعش الإرهابي الموجودة في المخيمات منذ أكثر من عامين .

وأشار الدوبرداني - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - إلى ضرورة بذل الجهد بغية عدم إعادة أكثر من 32 ألف عائلة من أسر داعش من مخيم الهول بسوريا إلى محافظة نينوى.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من العوائل الموجودة في المخيمات ما زالت تحمل أفكار تنظيم داعش الإرهابي ولم يتم حتى الآن إعادة تأهيلها وإصلاحها من جديد، مضيفا أن المتورطين في التفجير الأخير بدراجة هوائية في جامعة الموصل وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا بتواصلهم مع أسر النازحين في المخيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ترشيحاتنا

لحظات تخطف الأنفاس.. فيل غاضب يطارد حافلة سياحية بجنوب أفريقيا

شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

القاهرة تسجل 36 درجة.. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات اليوم

أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-8-2019 .. فيديو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها