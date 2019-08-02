برلماني عراقي يدعو للإسراع في إعداد برنامج لتأهيل أسر داعش في المخيمات

دعا النائب عن محافظة نينوى العراقية شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة، إلى الإسراع في إعداد برنامج حكومي أو أممي لتأهيل أسر تنظيم داعش الإرهابي الموجودة في المخيمات منذ أكثر من عامين .



وأشار الدوبرداني - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - إلى ضرورة بذل الجهد بغية عدم إعادة أكثر من 32 ألف عائلة من أسر داعش من مخيم الهول بسوريا إلى محافظة نينوى.



وأوضح أن هناك عددا كبيرا من العوائل الموجودة في المخيمات ما زالت تحمل أفكار تنظيم داعش الإرهابي ولم يتم حتى الآن إعادة تأهيلها وإصلاحها من جديد، مضيفا أن المتورطين في التفجير الأخير بدراجة هوائية في جامعة الموصل وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا بتواصلهم مع أسر النازحين في المخيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.