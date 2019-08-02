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المرصد السوري يؤكد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:06 ص
إطلاق النار في إدلب
إطلاق النار في إدلب
محمود مطاوع
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.

وأفاد المرصد ـ وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ بأن "منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها تشهد هدوءا حذرا عقب غياب الطائرات الحربية السورية والروسية وتوقف الاشتباكات والقصف البري على جميع المحاور خلال الساعات الماضية".

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أمس الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل الخميس شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتخضع إدلب ومحيطها لاتفاق روسي- تركي تم التوصل إليه في اتفاق سوتشي في سبتمبر عام 2018، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين مناطق سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد والفصائل المعارضة.

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