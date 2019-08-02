ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء روسيا: جزر كوريل "أرضنا" واحتجاجات طوكيو ليست مثيرة للقلق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:53 ص
ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف
محمود مطاوع
أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم /الجمعة/ أن حكومته لا تشعر بالقلق إزاء احتجاجات الجانب الياباني على زيارة المسؤولين الروس لجزر كوريل المتنازع عليها بين البلدين، على خلفية زيارته الأخيرة إلى جزيرة "إيتوروب".

وردا على سؤال عمّا إذا كان قلقا بشأن احتجاج الجانب الياباني، قال ميدفيديف في تصريح بثته وكالة "تاس" الروسية: "بالطبع لا..
إنها أرضنا.. كوريل جزء من كيان الاتحاد الروسي.. هذه الجزر جزء من منطقة ساخالين. لماذا يجب أن نشعر بالقلق إزاء ذلك؟!".
وأكد رئيس الوزراء الروسي مجددا أن مسؤولي الحكومة الروسية يزورون جزر كوريل وأي أقاليم أخرى في الاتحاد الروسي دون أي اتفاق مع أي دولة "رغبة في تطوير العلاقات الودية".

واختنم بالقول: "كلما زادت مشاعر السخط، كلما زادت أسباب مجيء ممثلي الحكومة الروسية إلى هنا، وهذا ما سنفعله بالطبع".
وكانت الحكومة اليابانية قد أعربت - في وقت سابق - عن خيبة أملها العميقة إزاء زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى جزيرة إيتوروب، التي تعد جزءًا من جزر الكوريل، المتنازع عليها بين اليابان وروسيا.

وصرح مسؤول في السفارة الروسية لدى اليابان /اليوم/ بأن السفارة رفضت مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية اليابانية حول زيارة رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف إلى جزيرة إيتوروب .

ترشيحاتنا

بورسعيد تسجل أول حالة توثيق إلكتروني لعقد زواج إسلامي.. شاهد

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

إلغاء الولاية على المرأة.. سفيرة السعودية لدى أمريكا: صنعنا التاريخ

قلتلها تسلملي يا أمي الغالية.. هكذا نعت إلهام شاهين والدة هالة صدقي

وليد سليمان يكشف كواليس جلسات مجلس الإدارة مع الفريق .. فيديو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها