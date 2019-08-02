رئيس وزراء روسيا: جزر كوريل "أرضنا" واحتجاجات طوكيو ليست مثيرة للقلق

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم /الجمعة/ أن حكومته لا تشعر بالقلق إزاء احتجاجات الجانب الياباني على زيارة المسؤولين الروس لجزر كوريل المتنازع عليها بين البلدين، على خلفية زيارته الأخيرة إلى جزيرة "إيتوروب".



وردا على سؤال عمّا إذا كان قلقا بشأن احتجاج الجانب الياباني، قال ميدفيديف في تصريح بثته وكالة "تاس" الروسية: "بالطبع لا..

إنها أرضنا.. كوريل جزء من كيان الاتحاد الروسي.. هذه الجزر جزء من منطقة ساخالين. لماذا يجب أن نشعر بالقلق إزاء ذلك؟!".

وأكد رئيس الوزراء الروسي مجددا أن مسؤولي الحكومة الروسية يزورون جزر كوريل وأي أقاليم أخرى في الاتحاد الروسي دون أي اتفاق مع أي دولة "رغبة في تطوير العلاقات الودية".



واختنم بالقول: "كلما زادت مشاعر السخط، كلما زادت أسباب مجيء ممثلي الحكومة الروسية إلى هنا، وهذا ما سنفعله بالطبع".

وكانت الحكومة اليابانية قد أعربت - في وقت سابق - عن خيبة أملها العميقة إزاء زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى جزيرة إيتوروب، التي تعد جزءًا من جزر الكوريل، المتنازع عليها بين اليابان وروسيا.



وصرح مسؤول في السفارة الروسية لدى اليابان /اليوم/ بأن السفارة رفضت مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية اليابانية حول زيارة رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف إلى جزيرة إيتوروب .