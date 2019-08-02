أمريكا: العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته في وادي الموت بولاية كاليفورنيا

حددت قوات البحرية الأمريكية موقع جثة طيار تحطمت طائرته المقاتلة في وادي الموت بكاليفورنيا أثناء تدريبات عسكرية.



وقال سلاح البحرية الأمريكية - في بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الطائرة وهي من طراز سوبر هورنيت "إف/إيه-18إي"، ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق "رينبو كانيون" في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيجاس عندما سقطت، الأربعاء الماضي، وتسببت بإصابة 7 سياح أجانب كانوا في المنطقة وقت وقوع الحادث.

