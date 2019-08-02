ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته في وادي الموت بولاية كاليفورنيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:52 ص
العثور على جثة طيار
العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته بوادي الموت بولاية كاليفيا
ا ش ا
حددت قوات البحرية الأمريكية موقع جثة طيار تحطمت طائرته المقاتلة في وادي الموت بكاليفورنيا أثناء تدريبات عسكرية.

وقال سلاح البحرية الأمريكية - في بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الطائرة وهي من طراز سوبر هورنيت "إف/إيه-18إي"، ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق "رينبو كانيون" في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيجاس عندما سقطت، الأربعاء الماضي، وتسببت بإصابة 7 سياح أجانب كانوا في المنطقة وقت وقوع الحادث.

ترشيحاتنا

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

شاهد.. مقطع عفوي بين الأمير الوليد بن طلال وحفيدته يشعل تويتر

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

خدمات/ السفارة الألمانية تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها