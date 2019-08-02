مصادر: إسرائيل ستكون مجبرة على قبول صفقة القرن لهذا السبب

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء، قولها إن إسرائيل ستكون مجبرة على قول "نعم" لصفقة القرن أو مشروع الإدارة الأمريكية للسلام، حتى لو تضمنت هذه الخطة بعض المكونات الخلافية، نظرا لأن إدارة ترامب هي أكثر الإدارات الأمريكية قربا وصداقة مع إسرائيل، وأي إدارة أخرى ستقترح على الجانب الإسرائيلي مقترحات أقل راحة.



وبحسب القناة الإسرائيلية، يصر الرئيس الأمريكي على دعم صفقة القرن بأي ثمن، من منطلق أن هذه الصفقة ستجعله يحصل على جائزة نوبل قبل انتخابات 2020.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأمريكية غير مرتاحة لمحاولات نتنياهو تأجيل الإعلان عن صفقة القرن، حيث يعتقد الأمريكيون أن نتنياهو يحاول تضييع الوقت.