الصين: 57.8 مليار دولار حجم تجارة الخدمات في يونيو الماضي

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن تجارة الخدمات الصينية سجلت 398 مليار يوان (8ر57 مليار دولار) في يونيو الماضي.



وذكرت المصلحة –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم /الجمعة/ - أن صادرات تجارة الخدمات سجلت 3ر131 مليار يوان (07ر19 مليار دولار)، في حين بلغت واردات الخدمات 7ر266 مليار يوان (73ر38 مليار دولار).



وأضافت أن حجم تجارة البضائع في البلاد بلغ 48ر2 تريليون يوان (360 مليار دولار) في يونيو، بواقع صادرات 44ر1 تريليون يوان (209 مليارات دولار)، وواردات 04ر1 تريليون يوان (151 مليار دولار).