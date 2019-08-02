ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قتلى وجرحى فى سقوط صواريخ جنوب شرق اللاذقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:03 ص
لأنباء السورية :
لأنباء السورية : قتلى وجرحى فى سقوط صواريخ جنوب شرق مدينة ال
شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل عن وكالة الأنباء السورية، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص فى سقوط صواريخ جنوب شرق مدينة القرداحة باللاذقية.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كشف، أمس الخميس، عن أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت مدعومة أمميًا في سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن إعلان أنطونيو جوتيريش يأتي بعد يومين من تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي لهذه الخطوة.

وكانت كل من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وبيرو، وبولونيا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، قد قدمت عريضة رسمية لـ أنطونيو جوتيريش في وقت سابق، احتجاجًا على عدم التحقيق في هجمات استهدفت 14 موقعًا أمميًا في سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غارات لمقاتلات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في محافظة حجة باليمن

مطالب أممية بالتحقيق في هجمات على مستشفيات بسوريا

الأمم المتحدة ستحقق في هجمات على منشآت تدعمها في سوريا

ترشيحاتنا

حج السلاطين .. الخلفاء الراشدون جميعا و5 فقط من بني أمية ذهبوا لأداء المناسك

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-8-2019 .. فيديو

شاهد.. مقطع عفوي بين الأمير الوليد بن طلال وحفيدته يشعل تويتر

قبل شراء لحمة العيد..علامات للتفريق بين اللحوم البلدي والمستوردة

مصادر: إسرائيل ستكون مجبرة على قبول صفقة القرن لهذا السبب

القاهرة تسجل 36 درجة.. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات اليوم

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها