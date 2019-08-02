قتلى وجرحى فى سقوط صواريخ جنوب شرق اللاذقية

أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل عن وكالة الأنباء السورية، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص فى سقوط صواريخ جنوب شرق مدينة القرداحة باللاذقية.



يذكر أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كشف، أمس الخميس، عن أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت مدعومة أمميًا في سوريا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن إعلان أنطونيو جوتيريش يأتي بعد يومين من تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي لهذه الخطوة.



وكانت كل من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وبيرو، وبولونيا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، قد قدمت عريضة رسمية لـ أنطونيو جوتيريش في وقت سابق، احتجاجًا على عدم التحقيق في هجمات استهدفت 14 موقعًا أمميًا في سوريا.