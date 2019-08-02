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بث مباشر .. كلمة وفد الحكومة السورية فى محادثات أستانا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:11 ص
كلمة وفد الحكومة
كلمة وفد الحكومة السورية فى محادثات أستانا
شيرين عادل
حرصا من موقع " صدى البلد" على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لمؤتمر صحفي للكشف عن بيان محادثات أستانا حول الأزمة السورية.

تشهد العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم الجمعة أعمال الجلسة العامة لجولة المحادثات الثالثة عشرة في إطار (مسار آستانا) لحل الأزمة السورية، وسط تطلعات وآفاق بتحقيق تقدم على صعيد الملفات المطروحة، خاصة الوضع في إدلب وشمال شرق سوريا واللجنة الدستورية.

ويشارك فى المحادثات وفدي الحكومة السورية والمعارضة والدول الضامنة وغياب المبعوث الأممي إلى سوريا "جير بيدرسن" لأسباب صحية، حيث يرأس نائبه وفد الأمم المتحدة، إضافة الى لبنان والعراق والأردن بصفة دول مراقبة.

وبدات سلسلة المشاورات الثنائية والثلاثية بين الوفود أمس الخميس، ويصدر عن الجلسة العامة اليوم بيان مشترك للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، و أكدت الاجتماعات الـ12 السابقة، الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.



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