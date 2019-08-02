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تغيير أسماء الأعمال الفنية موضة بين صناع الدراما.. فيلم تامر حسني آخرها.. فريق عمل مسلسل أسماء أبو اليزيد يستقرون على الآنسة فرح.. وكاس وداير اسم فيلم رانيا يوسف الجديد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
سمر سعد
-تامر حسنى لم يستقر على اسم فيلمه حتى الآن 
-أسماء أبو اليزيد تغير اسم مسلسلها فى أولى بطولتها المطلقة 

اضطرت عدد من شركات الإنتاج لتغيير أسماء أعمالها الفنية فى اللحظات الأخيرة لعدة أسباب، وفى الملف التالي نستعرض أبرز الأعمال الفنية التى تم تغيير أسمائها مؤخرا.

يعد مسلسل "قيد عائلي" والذي يتم تصوير الجزء الثاني منه حاليا لعرضه في الموسم الدرامي الشتوي، قد تم الاستقرار على اسمه بعد أن كان في البداية اسمه "البيت الأبيض" نظرًا للمنزل الأبيض الكبير الذى يعيش فيه فضل الخولي وأسرته ويجسد الدور صلاح عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان بسبب الميراث. ويشارك في البطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي.

مسلسل أسماء أبو اليزيد

تم تغيير اسم مسلسل "شكة دبوس" التي تقوم أسماء أبو اليزيد بالبطولة الأولى فيه، في اللحظات الأخيرة نظرا لوجود فيلم بنفس الاسم قام ببطولته خالد سليم ومى سليم عام 2016.

واستقرت الجهة المنتجة للمسلسل على اسم "الآنسة فرح".

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأخرون، وهو من مأخوذ عن فورمات أمريكي وإخراج أحمد الجندي.

فيلم رانيا يوسف
تم تغيير اسم فيلم رانيا يوسف الجديد من "دماغ شيطان" إلى "كاس وداير"، استعدادًا لطرحه في دور العرض..

وتدور أحداث فيلم رانيا يوسف حول جريمة قتل تقلب كل أحداث الفيلم.

جدير بالذكر، أن هذا الفيلم من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبد الله وأسامة الزنكلوني، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

فيلم تامر حسنى
قرر فريق عمل فيلم تامر حسني الجديد "كل سنة وأنت طيب" تغيير اسم الفيلم، حيث سيتم الإعلان عن الاسم الرسمي له خلال الساعات المقبلة، .

ونفت الشركة المنتجة أن يكون اسم الفيلم "الجوكر" أو "عملة صعبة" وتردد أنه سيحمل اسم "الفلوس".

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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