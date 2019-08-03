تجنب الأطعمة الحارة والتقليل من القهوة... نصائح لـ تحسين عملية الهضم

تحسين عملية الهضم من أكثر الأمور التى تشغل بال العديد وبالأخص ممن يعانون من مشاكل صحية فى الجهاز الهضمى، فسوء الهضم من المشكلات التى تؤرق البعض وتشعرهم بالألم.





كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض النصائح التى يجب مراعاتها لتحسين عملية الهضم.

-عدم الإفراط فى تناول المشروبات الغازية والتقليل من تناول القهوة.



-الحصول على قسط كاف من الراحة.



- الحد من التوتر عن طريق الاسترخاء أو ممارسة رياضة اليوجا.



-تجنب تناول الأطعمة الدّهنيّة أو الحارة.



-إنقاص الوزن الزائد.



-تناول الطعام ببطء.



-تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة وتناولها خلال اليوم.



-الحرص على تجنب الاستلقاء بعد تناول وجبات الطعام.