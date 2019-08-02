قرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد..نموذج فريد من العمارة الإسلامية ومركز للصناعات والحرف البيئية وواحة للاستشفاء والعلاج.. تقع على مساحة 10 أفدنة.. واتجاه لإدراجها على قائمة التراث العالمي باليونسكو

- قرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد

- شهدت ازدهارا لاحقا خلال العصر الأيوبي فانتشرت بها المباني التاريخية

- سميت بهذا الاسم لوجود بقايا قصر روماني قديم تحت أطلال هذه القرية





تعتبر قرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، نموذج فريد من العمارة الإسلامية رائعة الجمال حيث كانت أول قرية بالواحات تستقبل القبائل الإسلامية عام 50 هجرية بعد الفتح الإسلامى لمصر.



وتقع قرية القصر على بعد 32 كم شمال مدينة موط على مساحة 10 أفدنة ويحدها من الشمال تل مرتفع ومن الشرق بئر لعين الحامية الجاف ومن الجنوب مسجد نصر الدين ومن الغرب مقام الشيخ حمام وفي طرفه الشمالي ضريح الشيخ أبو بكر.



ويقول أحمد زكي أحد أهالي قرية القصر وأحد المهتمين بتاريخ القرية إن قرية القصر شهدت القرية ازدهارا لاحقا خلال العصر الأيوبي فانتشرت بها المباني التاريخية التي لا تزال شواهدها باقية من قصور أثرية ومآذن ومساجد قديمة كما يوجد بها طاحونة ومبنى محكمة تاريخية لكن أجمل ما يميز القصر إنها عبارة عن متحف مفتوح للتاريخ المصري على مدى عصوره الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية ولا تزال آثارها شاهد عيان على عظمة الإنسان المصري عبر التاريخ.



ونوه إلى أن قرية القصر تحتضنها الطبيعة الخلابة والآثار النادرة والمياه العذبة التي تعالج جميع الأمراض حيث الهواء النقي الخالي من التلوث والاستمتاع بعبق التاريخ في هدوء تام.



ويقول الشيخ مهدي حسين إن قرية القصر سميت بهذا الاسم لوجود بقايا قصر روماني قديم تحت أطلال هذه القرية وقد استغلت بعض أحجار هذا القصر في بناء واجهات المنازل القديمة ويرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وامتد العمران بها حتي العصر العثماني .



ولفت إلى أن القرية بنيت وفق تخطيط هندسي رائع حيث تم تقسيمها إلي دروب وأحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير وللقرية عشر بوابات تغلق على عشر حارات ليلا خوفا من غارات القبائل.



ولفت إلى أن الحارات كانت تغلق ليلا ولكل حارة بابين أحدهما للدخول والآخر للخروج لا يفتحهما بعد ذلك إلا شيخ الحارة في الصباح الباكر واشتهرت القرية في ذلك الوقت بالعديد من الحرف سميت على اسمها بعض الحارات والدروب كحارة النجارين والحدادين وصناع الفخار ولا تزال بعض تلك الحرف باقية حتى الآن وأهمها صناعة الأواني الفخارية بمنطقة الفاخورة وأهم ما يميز الحارات منازلها المتلاصقة التي تعبر عن روح الأسرة الواحدة.



وأضاف أن كل منزل يتميز بوجود أعتاب خشبية أعلى الأبواب تم تنفيذها بالحفر البارز وكذلك الحفر الغائر وهذه الأعتاب الخشبية مزخرفة بزخارف كتابية مدون عليها تاريخ إنشاء المنزل واسم صاحبة وآيات قرآنية وأدعية وعبارات للترحيب بالزائرين وأخير اسم صانع العتب.



وأكد أن القصر ليست قرية تاريخية فحسب بل هي واحة للاستشفاء والعلاج من الأمراض الجلدية والروماتيزم خاصة أنها تشتهر بالعيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد الذي يضعها في مرتبة أعظم العيون الكبريتية والمعدنية في العالم علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون بما له من خواص علاجية تشفى العديد من الأمراض الجلدية وعلاج المفاصل والأعصاب والروماتيزم وأشهرها بئر الجبل الذي تحول إلى مقصد سياحي عالمي .



وذكر أن قرية القصر تعتبر ذات قيمه أثرية حيث تم تسجيلها بالكامل بشوارعها ودروبها ومنازلها بما فيها من آثار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية النادرة حيث بدأت وزارة الآثار حاليا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدراج قرية "القصر الإسلامية" على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو لما تملكه من عناصر أثرية فريدة على مستوى العالم.





