حدث تاريخي.. قناة السويس تشهد عبور أكبر عدد من السفن منذ نشأتها

يجري الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، جولة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، للاطمئنان على حركة عبور السفن، حيث تشهد قناة السويس، أكبر حركة عبور وحمولات فى تاريخها منذ إنشائها.



وقالت مصادر ملاحية إن المجري الملاحي لقناة السويس يشهد اليوم عبور أكبر عدد سفن يصل إلى ٣٥ سفينة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ قناة السويس منذ نشأتها.



وأرجعت المصادر الحدث التاريخي الي إنشاء قناة السويس الجديدة والتي سمحت باستيعاب أكبر عدد من السفن.

