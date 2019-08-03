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فن

مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية يكرم أحمد عز وأبطال الممر

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:30 ص
ابطال الممر
ابطال الممر
سمر سعد
أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية عن تكريم أبطال فيلم الممر فى جائزة الإبداع: النجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

وجائزة الإبداع هى جائزة تقدم للمبدعين فى غير الغناء .وهذه السنة الثالثة لجائزة الإبداع فى مهرجان الأسكندرية الدولى للأغنية فى دورته السادسة عشر.

ويدير المؤتمر المهندس عوف همام رئيس المهرجان والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وعماد البنا نائب رئيس المهرجان. 

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، إقامة الدورة السادسة عشر من المهرجان المقرر إقامتها بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وتبدأ الفعاليات في الفترة من الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، وحتى الـ26 من نفس الشهر.

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