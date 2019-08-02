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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعتزم رفع اليابان من قائمتها لدول المعاملة التجارية التفضيلية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:49 ص
كوريا الجنوبية تعتزم
كوريا الجنوبية تعتزم رفع اليابان من قائمتها
ا ش ا
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ أنها تعتزم رفع اسم اليابان من قائمتها البيضاء للدول التي تتمتع بمعاملة مميزة في مجال التجارة الثنائية.

ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان مجلس الوزراء الياباني أجاز - في وقت سابق اليوم - مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، في خطوة تعتبر انتقامًا اقتصاديًا إضافيًا على خلفية قرارات محاكم كورية جنوبية متعلقة بدفع شركات يابانية تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

ومن المقرر أن يتم إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تضم 27 دولة بما فيها الأرجنتين وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا بعد دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري وستصبح كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها من القائمة.

وبدأ الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان بعد صدور أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بأنه يتعين على الشركات اليابانية دفع التعويضات لضحايا العمل القسري، ومن جانبها احتجت اليابان بشدة على القرارات، قائلة إن جميع القضايا الناجمة عن الحكم الاستعماري لكوريا 1910-1945 قد تم تسويتها بموجب اتفاق عام 1965 لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.

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