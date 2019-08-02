لقاء بين قيادات ثلاثة أحزاب نمساوية كبرى لبحث احتمالات الائتلاف الحكومي المقبل

عقد ثلاث من قيادات الأحزاب النمساوية الكبرى اجتماعا مشتركا لبحث ترتيبات الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر المقبل وفرص واحتمالات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.



وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم /الجمعة/ إن الاجتماعات كانت بصفة غير رسمية وجمعت سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب - والذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي العام بفارق كبير عن بقية الأحزاب – وباميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي "ثاني أكبر الأحزاب النمساوية من حيث الشعبية"، وفيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر والذي يعتبر الحصان الأسود في الانتخابات المقبلة بحسب استطلاعات الرأي العام في البلاد.



وأوضحت المصادر أن المحادثات الحزبية كانت إيجابية للغاية وشهدت تفاهمات واسعة بين قادة الأحزاب الثلاثة.



واعتبرت المصادر أن حزب الشعب من خلال هذه اللقاءات يجري محادثات استكشافية مع شركاء التحالف المحتملين، بينما حدث استبعاد نسبي لحزب الحرية ثالث أكبر الأحزاب النمساوية بعد تورطه في فضيحة الفساد السياسي الشهيرة " قضية ابيزا " وبسبب إصراره الشديد على استعادة السيطرة على حقيبة الداخلية مرة أخرى.