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العمل الدولية تشيد بتجربة مصر في تطوير تفتيش العمل والسلامة إلكترونيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:50 ص
تجربة مصر في السلامة
تجربة مصر في السلامة في ورشة بلبنان
هيثم سعد الدين
عرضت مصر ممثلة في وزارة القوي العاملة، تجربتها الناجحة في تطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فى 11 محافظة، علي مستوي 26 مكتبا للتفتيش، ضمت 120 مفتشا، مطالبة بدعم منظمة العمل الدولية لاستكمال باقى مكاتب التفتيش بالكامل بمصر.

جاء ذلك أمام ممثلي 7 دول عربية هي، السعودية، واليمن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان ومصر وتونس، المشاركين في فاعليات ورشة العمل شبه الإقليمية حول تخطيط الامتثال الاستراتيجي لمفتشات العمل.. بلبنان، وتنظمها منظمة العمل الدولية .

وأشاد الدكتور أمين رويدات المستشار الإقليمي لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للمنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتجربة مصر الناجحة والإصرار على استكمال التفتيش بالنظام الإلكتروني، مطالبا بدعم واستكمال المشروع الناجح بمصر، وأعرب جيوا كيم مسؤول دائرة العمل بالمنظمة عن سعادته بالتجربة المصرية ، واعدا بدعم المشروع المصرى في مرحلته القادمة لحرص وإصرار وزارة القوى العاملة المصرية على التطوير.

وكانت وزارة القوي العاملة قد كلف، أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية بالمشاركة في ورشة العمل بالعاصمة بيروت ، وعرض تجربة مصر في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لمفتشى العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية استكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوي العاملة ومكاتبها علي مستوي 27 محافظة ، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية مؤكدا أن المراحل التى تم تنفيذ المشروع فيها أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، لافتا إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات، حيث ثبت أن مشروع "التنافسية" الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم.

كما تناول أيمن ربيع، المكاسب التي حققها العمال في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن ما تقوم به وزارة القوي العاملة المصرية من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا علي مستوي مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع من خلال وزارة الإنتاج الحربي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

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