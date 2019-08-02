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اقتصاد

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:30 م
منظومة السلع التموينية
منظومة السلع التموينية
محمد صبيح
تستكمل وزارة التموين تنقية بطاقات التموين وحذف غير مستحقي الدعم من منظومة السلع التموينية خلال المرحلة الرابعة وفقا للمعايير والمحددات التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة.

وينشر "صدى البلد" فيما يلي ما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 3 مراحل كالتالي استهدفت فيها: 

1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر
2- امتلاك سيارة موديل 2014 فأعلى
3- استهلاك كهرباء 650 كيلو وات فأعلى في الشهر
4- امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى
5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 10 أفدنة
6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا
7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد عن 800 جنيه/شهر
8-متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل
9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه
10- امتلاك سيارة فارهة

فيما فتحت الوزارة باب التظلمات للمستبعدين أو المنذرين بالاستبعاد عبر الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر من خلال دخول المستبعد على الموقع الالكتروني وكتابة أسباب التظلم.

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