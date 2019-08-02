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اقتصاد

35 مليار جنيه.. قيمة استثمارات 115 مشروعا جديدا بالتخصيص المباشر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:05 م
استثمارات 115 مشروع
استثمارات 115 مشروع جديد
آمنة عبدالعظيم
كشفت وزارة الإسكان عن ورود أكثر من 512 طلبًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها.

كما تم توفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضى حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10 % من قيمة قطع الأراضى لـ115 طلبًا حتى الآن.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص للـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، فى 21 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة حوالى 960 فدانا، وستساهم فى ضخ استثمارات جديدة بنحو 35 مليار جنيه تقريبا.

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