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أخبار العالم

قرقاش عن احتلال الكويت: تجاوزنا محنة الغزو ومصيرنا مرتبط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:56 ص
غزو الكويت
غزو الكويت
عرفة البنداري
غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن غزو الكويت، في الذكرى التاسعة والعشرين، للحرب التي كانت لها انعكاسات بعيدة المدى على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وكتب قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبادراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق".

وغزت القوات العراقية الكويت في الثاني من اغسطس عام 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، وقامت القوات الغازية بالاستيلاء على كامل الأراضي الكويتية بحلول يوم 4 اغسطس.

وبعد السيطرة على الكويت، تم تشكيل حكومة موالية للعراق برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 - 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت، وبعدها أعلنت العراق يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.

واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 أشهر، وانتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية التي شاركت فيها قوات من نحو 38 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة نحو 750 ألف جندي.

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