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رواندا تعيد فتح حدودها مع الكونغو الديمقراطية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:56 ص
رواندا تعيد فتح حدودها
رواندا تعيد فتح حدودها مع الكونغو الديمقراطية
ا ش ا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية إعادة السلطات الرواندية فتح الحدود بين مدينة (جوما) الكونغولية وبلدة (جيسيني) الرواندية، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس الإيبولا في جوما هذا الأسبوع.

وأفادت الرئاسة الكونغولية ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليومـ بأن حركة السير عادت بشكل طبيعي عبر الحدود بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن رواندا لم توضح السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد شجبت أمس /الخميس/، قرار السلطات الرواندية إغلاق الحدود بين المدينتين، في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة الرواندي للشئون الخارجية أوليفييه ندوهونجيري أن أمر إغلاق الحدود يتعلق بفيروس "إيبولا".

ومرض "إيبولا" المعروف سابقا باسم (حمى الإيبولا النزفية) هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق انتقاله من شخص إلى آخر.

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