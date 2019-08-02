4 ألوان لـ نشرات الإنتربول..الجهاز يبحث خارج مصر عن جثث وغائبين ومطلوبين

أنشيء جهاز الانتربول لتعزيز سبل التعاون الدولى الشرطى لمواجهة الجريمة المنظمة، وبالتحديد بعد انتشار التطورات التكنولوجية والتي حولت العالم إلى قرية صغيرة، لا سيما تخطي الجريمة الحدود الوطنية واستغلال المجرمون للتكنولوجيا وتصاعد الإجرام الخطر عبر الأوطان.



- اختصاصات الانتربول



عمل الإنتربول يغطى العديد من المجالات المتخصصة كمكافحة الإرهاب وإنتاج المخدرات والإتجار المحظور فيها وتهريب الأسلحة والإتجار فيها وغسيل الأموال والإجرام المالى المرتكب بواسطة التكنولوجيا المتقدمة والفساد، حيث يعمل الإنتربول على مدار الساعة بأربع لغات رسمية وهي الأسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية، ويتلقى من خلال البلدان الأعضاء المعلومات الجنائية ويخزنها فى قاعدة المعلومات ويحللها ويعممها على جميع الدول، وتقوم الأمانة العامة للإنتربول بدور أساسى فى تبادل المعلومات عن طريق تشجيع البلدان الأعضاء على إستخدام منظومة الإتصالات 7/24-1 التى تتيح لمستخدميها على مدار الساعة التقصى الأوتوماتيكى فى المعلومات المجمعة من كل أنحاء العالم والمحفوظة بقواعد البيانات المركزية فى ليون .



- نشرات الأنتربول



كما يعمل الانتربول على إصدار النشرات الدولية بمختلف أنواعها سواء للبحث عن المجرمين الفارين والتي تسمي بـ"النشرات الحمراء"، أو الأشخاص المفقودين "النشرات الصفراء"، أو الجثث المجهولة "النشرات السوداء"، أو النشرات الإستعلامية "النشرات الزرقاء" أو النشرات التحذيرية "النشرات الخضراء والبرتقالية"، لاسيما النشرات الدورية المتخصصة مثل نشرة الإستخبار الأسبوعية الخاصة بالمخدرات أو نشرات النقد المزيف .



- إدارة الأنتربول



تشرف اللجنة التنفيذية على قرارات الجمعية العامة وعلى عمل الأمانة العامة وهى تضم 13 عضوًا رئيس وثلاث نواب وثمانية أعضاء بالإضافة إلى الأمين العام بحكم منصبه ويتم إختيار هؤلاء الأعضاء بالإنتخاب ويراعى فى ذلك التوزيع الجغرافى ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ونوابه والأعضاء لمدة ثلاث سنوات.



وتضم الأمانة العامة وهي مجموعة الإدارات التى تعمل داخل المنظمة موظفين من مختلف البلدان يرأسهم الأمين العام وهو أعلى موظف تنفيذى فى المنظمة وترشحة اللجنة التنفيذية وينتخب بواسطة الجمعية العامة بأغلبية ثلثى الأصوات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وهو المسئول عن إدارة الأمانة العامة المسئولة عن سير العمل اليومى للتعاون

الشرطى الدولى وهو المكلف بتنفيذ القرارات التى تتخذها الجمعية العامة واللجنة التنفيذية .



- الانتربول المصري

ويعد دور الانتربول المصري هو إستقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين المطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد ومتابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية ولحين صدور الأحكام وتنفيذها وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.



- جثث وآثار وغائبين

كذلك يقوم بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين سواء أكانوا مصريين أم حاملى أية جنسيات أخرى والصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصرى أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق المصرى والتنسيق مع المكاتب المركزية فى مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام إستردادهم للبلاد، يقوم إنتربول القاهرة بالنشر على المستوى الدولى عن الأشخاص المطلوبين الهاربين، والجثث المجهولة، والغائبين والمفقودين، والسيارات المسروقة، والأسلحة المسروقة والمفقودة، والآثار والتحف الفنية المسروقة، وجوازات السفر المسروقة والمفقودة.



- الزواج المختلط

ويشارك الانتربول المصري فى عضوية لجنة المساعى الحميدة لحل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بالطرق الودية وهى تعقد بصفة دورية بمبنى وزارة الخارجية المصرية بمشاركة مندوبى وزارات الداخلية والعدل والخارجية لمحاولة حل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بوسائل سلمية ومراعاة صالح الأطفال.



ويقوم الإنتربول بالمساعدة فى تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والإجتماعى لهذه الأحكام.



- تنفيذ حكم

ولتنفيذ حكم يجب التوجه للانتربول المصري وتقديم طلب مرفقًا به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عن مقدم الطلب والبدء فى إتخاذ الإجراءات لإسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية .