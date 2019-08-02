بعد الانتهاء من القوائم الانتخابية بـ إسرائيل.. القائمة العربية المشتركة تتقدم رسميًا لـ انتخابات الكنيست الـ22.. توقعات بفوز نتنياهو على جانتس.. و50% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة

نتنياهو يفوز على جانتس والوسط يسار يتراجع

50% من الإسرائيليين يؤيد تشكيل حكومة وحدة

القائمة العربية المشتركة تتقدم رسميًا وتوقعات بحصد 12 مقعدًا فى الكنيست الـ22



أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجرته القناة الـ13 العبرية، أن 50% من الجمهور الإسرائيلي، يفضلون تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"حكول لفان" بدون الأحزاب الحريدية، و23% يفضلون حكومة يمينية بمشاركة الأحزاب الحريدية، و13% يفضلون حكومة وحدة بين الليكود و"حكول لفان" بمشاركة الأحزاب الحريدية، و10% يفضلون حكومة يسار وسط بمشاركة الأحزاب الحريدية.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 43% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الوزراء، و32% يعتقدون أن جانتس هو الأنسب، و17% قالوا أنهم لا يعلمون.



ووفقا للاستطلاع، في حال جرت الانتخابات اليوم، ستكون النتائج على النحو التالي حزب "الليكود" سيحصل على 30 مقعدا، "كحول لفان" 29 مقعدا، اليمين الموحد 11 مقعدا، يسرائيل بيتنا 11 مقعدا، القائمة العربية المشتركة 11 مقعدا، المعسكر الديمقراطي 9 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، شاس 6 مقاعد، العمل وجيشر 6 مقاعد.



وأجرت صحيفة "يسرائيل هيوم" استطلاع وأظهرت نتائجه أن اربعة احزاب عربية في إسرائيل قررت أن تقدم الى لجنة الانتخابات المركزية قائمة واحدة لخوض الانتخابات تحت اسم "القائمة المشتركة"، تظهر نتائج استطلاع رأي بحصول القائمة على 12 مقعدًا.



وبعد إغلاق قوائم المرشحين للكنيست الـ 22، يبدو أن تكتل أحزاب اليمين غير قادر على الحصول على الأغلبية اللازمة ليكون بمثابة قاعدة ائتلافية لحكومة أخرى برئاسة بنيامين نتنياهو وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.



وأفادت الصحيفة، أنه لو أجريت الانتخابات الإسرائيلية اليوم، لكان حزب "الليكود" أكبر حزب، لكن تكتل أحزاب اليمين لن يضم سوى 55 نائبا فقط، بدون حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيجدور ليبرمان.



وسيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيجدور ليبرمان على 10 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" وهو تحالف حزب "ميرتس" وحزب "إسرائيل ديمقراطية" بزعامة ايهود باراك، وانضمام النائب ستاف شفير التي انفصلت عن حزب "العمل" 9 مقاعد، أما حزب "شاس" الديني الشرقي وحزب "يهودوت هتوراة" 7 مقاعد لكل حزب، وتحالف حزب "العمل" مع حزب "جيشر" يحصل على 6 مقاعد، فيما لم يعبر حزب "زهوت" (يمين)، بزعامة موشيه فيجلين نسبة الحسم.



ووفقًا للاستطلاع، يبدو انه من المستحسن لو تحالف حزب "عوتسماة يهوديت" الذي قرر خوض الانتخابات لوحده، مع "اتحاد أحزاب اليمين" الذي تتزعمه أيليت شاكيد وذلك لأن حزب "عوتسماة يهوديت" بزعامة إيتمار بن جفير لن يعبر نسبة الحسم، في حين ان "اتحاد أحزاب اليمين" سيحصل على 11 مقعدا.



وأجرى معهد "مأجار موحوت" لصحيفة "يسرائيل هيوم"، استطلاع أكد إن "الليكود" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، ولكن معسكر اليمين لن تتجاوز 55 مقعدا، بدون ليبرمان.



كذلك نشرت صحيفة "معاريف" استطلاع، أظهر أن قوة كتلة أحزاب اليمين والحريديين تصل إلى 57 مقعدا بدون ليبرمان، بينما كتلة الوسط - يسار 42 مقعدا بدون القائمة المشتركة.



وأظهر الاستطلاع أن "الليكود" يحصل على 30 مقعدا، مقابل 28 مقعدا لـ"كاحول لافان"، وتكون القائمة المشتركة هي الكتلة الثالثة بحصولها على 12 مقعدا.



في المقابل، يحصل "اليمين الموحد" على 11 مقعدا، مقابل 10 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو"، و9 مقاعد لتحالف "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية"، ويحصل كل من "شاس" و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل تحالف "العمل" و"جيشر" على 6 مقاعد وأظهرت النتائج أن "عوتسما يهوديت" و"زيهوت" لا يتجاوزان نسبة الحسم.



وكانت نتائج استطلاع "معاريف" على النحو التالي: الليكود 31 مقعدا، "كاحول لافان 29 مقعدا، "اليمين الموحد 11 مقعدا، القائمة المشتركة 11 مقعدا، "يسرائيل بيتينو 10 مقاعد، شاس 8 مقاعد، "المعسكر الديمقراطي" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، العمل - جيشر 5 مقاعد.



وقدمت أربعة أحزاب عربية في الداخل إلى لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قائمة واحدة لخوض انتخابات "الكنيست" المقررة في سبتمبر المقبل، وقال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة "إننا الآن رسميًّا قدمنا القائمة".



بدوره قال النائب أحمد الطيبي "انطلقنا اليوم رسميًا كقائمة مشتركة نتعلم من الاخفاقات ونراكم النجاحات معًا نحن قادرون على مواجهة التحديات وحمل هموم الناس في القضايا الحارقة تخطيط وبناء ، الجريمة والعنف، التعليم وكافة مناحي الحياة نعتز بهويتنا الوطنية ونواجه مظاهر العنصرية".



وقال أمين عام "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة ان "القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحا، ونصبو للحصول على 13 مقعدا في الكنيست وأكثر من ذلك".



وعادة ما تقوم الأحزاب بتسمية 120 مرشحا في قوائمها في خطوة رمزية تشير الى عدد النواب في الكنيست وامام الاحزاب الاسرائيلية مهلة تنتهي منتصف ليل الخميس الجمعة لتقديم قوائمها للانتخابات التشريعية.



ويرأس القائمة المشتركة ايمن عودة من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" وفي المركز الثاني مطانس شحادة من حزب "التجمع العربي الديموقراطي" والمركز الثالث أحمد الطيبي من حزب "العربية للتغير" والرابع عباس منصور من "الحركة الاسلامية الجنوبية".

