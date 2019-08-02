موضة الراستا تنتشر بقوة بين النجمات هذا الصيف.. نسرين طافش وجميلة عوض وويزو أبرزهن.. مي كساب مع ستونة بـ لوك الراستا.. ووعد تلجأ إليها بسبب السفر

-موضة الراستا تنتشر بقوة بين النجمات

-وعد تلجأ إلى موضة الراستا بسبب السفر



انتشرت بقوة في هذا الصيف، موضة تسريحة الراستا بين النجمات، وهى عبارة عن تركيب ضفائر طويلة للشعر والتي اشتهر بها أهل النوبة، ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجمات اللاتي تألقن بهن.



نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها على موقع "انستجرام"، عدة صور وهي بتسريحة الراستا، وارفقت معها تعليقًا: "إيه رأيكو في اللوك الجديد".



ونالت إطلالة نسرين طافش إعجاب الكثيرين من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بجديدها.



يذكر أن الفنانة نسرين طافش، طرحت يوم 27 يونيو الماضي، أغنية "نظرة لعيني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



ويزو

نشرت نجمة مسرح مصر ويزو عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة بلوك الراستا، حيث اختلف شكلها تماما عما كان قبل.



مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب في كليب أغنيتها "البنية" مع السودانية ستونة، بلوك الراستا.



وطرحت مي كساب البرومو الخاص بكليب الأغنية عبر حسابها على انستجرام، حيث أطلت فى بعض المشاهد بلوك الراستا الذي تماشى مع أجواء الكليب ولهجة غنائه.



جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة لها عبر حسابها على إنستجرام بلوك الراستا، حيث بدت بشكل مختلف، وكانت مرتدية جاكيت ونظارة شمس.



وكان آخر ظهور لـ جميلة عوض من خلال فيلم "سبع البرمبة".



وعد

ظهرت المغنية وعد بلوك جديد وتسريحة "الراستا" والتى منحها شكل مختلف تماما.



وشاركت وعد جمهورها عبر حسابها على تويتر بالعديد من الصور وعلقت "استعدادا للسفر عملت شعرى كدا لا سشوار ولا رطوبة تفضحنا قعدت 3 ساعات تعمله بس حبيته وش رأيكم".