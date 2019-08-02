وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الحسين

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه بالقاهرة.



ويحضر صلاة الجمعة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «اغتنام مواسم الطاعات والخيرات» ليتم تعميمها على مساجد الوزارة.

