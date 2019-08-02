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حوادث

بالأسماء .. إصابة ٧ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق طنطا _ كفر الشيخ

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:17 م
صدى البلد
احمد علي
شهد الطريق الفرعي "طنطا_كفر الشيخ" أمام مدخل قرية كنيسة دمشيت بمحافظة الغربية حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابة أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى طوارئ طنطا الجامعي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الواقعة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين هم كل من من ركاب سياره ربع نقل لانقلابها بطريق "طنطا- كفر الشيخ" بنطاق قرية دمشيت التابعة لمركز طنطا، ما تسبب في اصابة " كريم س ال" 28 سنة ، "اسلام ع ع " 26 سنة " محمود ع " 25 سنة " ابراهيم ال خ " 19 سنة "فارس ع خ " 19 سنة " مصطفي ع م " 17 سنة " احمد م " 19 سنة ، وجميعهم من قريه الدلجمون مركز كفر الزيات وتم نقلهم مصابين إلى طوارئ طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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