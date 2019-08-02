سقوط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطلين بمنطقة العامرية، بحوزتهم 10 طرب حشيش، قبل ترويجهما على عملائهما.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش تزن 2 كيلو و500 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.