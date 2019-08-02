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شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:11 م
مسجد الحامدية الشاذلية
مسجد الحامدية الشاذلية
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «اغتنام مواسم الطاعات والخيرات» ليتم تعميمها على مساجد الوزارة.

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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