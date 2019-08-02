التلفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين

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وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «اغتنام مواسم الطاعات والخيرات» ليتم تعميمها على مساجد الوزارة.



وطالبت الوزارة، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

